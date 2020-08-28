Sabah yazarı Mahmut Övür kaleme aldı: Ekrem İmamoğlu’nun ‘Paralel Yapı’sı

İşte Mahmut Övür'ün yazısından öne çıkan satır başları:

"Siyasi gündeme enerji alanında atılan dev adım damgasını vurunca, bazı mahfilleri kara kara düşünmeye başladı. Acaba bunun arkası gelir mi?

Bu korkuyla, ekrana çıkan veya kaleme sarılan muhalif aktörler Aydınlık yazarı Gaffar Yakınca'nın deyimiyle "akla ve bilime karşı savaş" açan ve rezil olmayı göze alan bir pozisyon aldı.

Bu ruh hali, zaten siyaset üretemeyen başta CHP olmak üzere bütün muhalefet cephesini sarmış durumda. Bu ruh halini fırsata dönüştürmeye çalışan bir siyasi aktör var; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu."