Sabah yazarı Mahmut Övür kaleme aldı: Ekrem İmamoğlu’nun ‘Paralel Yapı’sı
Sabah yazarı Mahmut Övür, skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, “Bugünlerde siyaset kulislerinde yine gündem olan İmamoğlu, muhalefetin abandone olduğu bir zaman diliminde kendi siyasi geleceğine ilişkin sessiz ve derinden adımlar atıyor. İBB'de artık bir paralel yapı var. Bir anlamda İBB'de kendisine bağlı yeni bir "paralel" siyasi ve ekonomik kadro oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.
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İşte Mahmut Övür'ün yazısından öne çıkan satır başları:
"Siyasi gündeme enerji alanında atılan dev adım damgasını vurunca, bazı mahfilleri kara kara düşünmeye başladı. Acaba bunun arkası gelir mi?
Bu korkuyla, ekrana çıkan veya kaleme sarılan muhalif aktörler Aydınlık yazarı Gaffar Yakınca'nın deyimiyle "akla ve bilime karşı savaş" açan ve rezil olmayı göze alan bir pozisyon aldı.
Bu ruh hali, zaten siyaset üretemeyen başta CHP olmak üzere bütün muhalefet cephesini sarmış durumda. Bu ruh halini fırsata dönüştürmeye çalışan bir siyasi aktör var; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu."