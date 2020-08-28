Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık çalışanları ücretsiz yararlanacak
Corona virüs salgınına karşı verdikleri amansız mücadele ile ön plana çıkan sağlık çalışanları için Resmi Gazete'de yeni bir karar yayınlandı. Buna göre; sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak.
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YIL SONUNA KADAR UZATILDI
Türkiye'nin corona virüs salgınına karşı verdiği başarılı mücadelede büyük pay sahibi olan sağlık çalışanları toplu taşıma ve kamuya ait sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
YIL SONUNA KADAR UZATILDI
Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışanların toplu taşıma ve kamuya ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanma süresi 31 Ağustos'ta sona eriyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar bu süre yıl sonuna kadar uzatıldı.