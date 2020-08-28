Üniversite 2020 elektronik kayıt nasıl yapılır, zorunlu mu? Üniversite elektronik kayıt için gerekli belgeler neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 2-3 yıldır üniversite kayıtları e-kayıt şeklinde yapılıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından elektronik kayıt kavramı ön plana çıkıyor. Koronavirüs döneminde elektronik kayıt sistemine yönelimin artması bekleniyor. Peki, Üniversite 2020 elektronik kayıt nasıl yapılır, zorunlu mu? Üniversite elektronik kayıt için gerekli belgeler neler? e-devlet...

ELEKTRONİK KAYIT NE DEMEK?

Elektronik kayıt veya bir diğer ismiyle e-kayıt, bir üniversite programına yerleşen öğrencilerin e-devlet sistemi üzerinden ön kaydını yaptırması anlamına geliyor.