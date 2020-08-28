Son dakika: Üniversite 2020 elektronik kayıt nasıl yapılır, zorunlu mu? Üniversite elektronik kayıt için gerekli belgeler neler? e-devlet...
Üniversite 2020 elektronik kayıt nasıl yapılır, zorunlu mu? YKS tercih sonuçları 26 Ağustos tarihinde son dakika olarak açıklandı. Sonuçların ardından elektronik kayıt kavramı ön plana çıkıyor. Son yıllarda üniversite kayıtları elektronik kayıt olarak kabul ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrasında, öğrenciler elektronik kayıt zorunlu mu sorusunun cavabını araştırıyor. Peki, Üniversite 2020 elektronik kayıt nasıl yapılır, zorunlu mu? Üniversite elektronik kayıt için gerekli belgeler neler? e-devlet...
Üniversite 2020 elektronik kayıt nasıl yapılır, zorunlu mu? Üniversite elektronik kayıt için gerekli belgeler neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 2-3 yıldır üniversite kayıtları e-kayıt şeklinde yapılıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından elektronik kayıt kavramı ön plana çıkıyor. Koronavirüs döneminde elektronik kayıt sistemine yönelimin artması bekleniyor. Peki, Üniversite 2020 elektronik kayıt nasıl yapılır, zorunlu mu? Üniversite elektronik kayıt için gerekli belgeler neler? e-devlet...
ELEKTRONİK KAYIT NE DEMEK?
Elektronik kayıt veya bir diğer ismiyle e-kayıt, bir üniversite programına yerleşen öğrencilerin e-devlet sistemi üzerinden ön kaydını yaptırması anlamına geliyor.
Üniversite adayları e-devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.
Bu yıl korona virüsü salgınından dolayı elektronik kayıt daha fazla önem kazandı. Üniversite kayıt tarihleri belirlendiğinde e-kayıt için de ÖSYM tarih aralığı verecektir.
ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILIR?
www.turkiye.gov.tr adresine e-devlet şifreniz ile giriş yaparak ve sitede yer alan arama kutucuğuna ''Üniversite e- Kayıt'' yazarak kayıt işlemleri sayfasına ulaşabilirsiniz.
Kayıt işlemlerini yapabilmek için kişisel bilgilerinizin (e-posta, telefon) onaylanmış olması gerekmektedir. Bu gibi eksikleri tamamladıktan sonra çıkan sayfada kayıt olmak istediğiniz üniversiteyi seçip devam et butonuna tıklayarak kayıt işlemlerine geçebilirsiniz.
Bu aşamada karşınıza yine bir bilgi doğrulama sayfası çıkacaktır ve burada yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru doldurmak için dikkatli okumanız gerekmektedir.
Bu kısmı da bitirdikten sonra cep telefonunuza gelecek olan onay kodunu sitede yer alan onay kutucuğuna girerek son aşamaya geçmiş olursunuz ve kayıt belgenizi görüntüleyebilirsiniz.
Kayıt işlemini bitirdikten sonra sistemden çıkış yaparak kontrol etmek için tekrar girebilir ve kayıtlı belgelerim kısmı altında üniversite kayıt belgenizi görebilirsiniz.
e- kayıt işlemi ile ilgili daha detaylı bilgiler için https://yoksis.yok.gov.tr/downloads/YOK-Kayit.pdf linke tıklayabilirsiniz.
ELEKTRONİK KAYIT ZORUNLU MU?
Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmelerde Elektronik kayıt kullanılmayacak olup öğrencilerin, yerleştiği yükseköğretim kurumuna bizzat başvurmaları gerekmektedir.