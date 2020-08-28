Firari Dündar’dan DHKP-C avukatına destek
MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın katledilmesi ardından DHKP-C'nin Türkiye sorumlularıyla yakalanan ve örgüt talimatıyla girdiği ölüm orucu sonrası ölen avukat Ebru Timtik’e destek çıktı.Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberinin detayları...
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MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar bir skandal tweete daha imza attı.
Terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanan, çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirlenen Ebru Timtik'in ölümü ardından destek çıktı.
TEPKİ ÇEKTİ
Cezaevine girmesinin ardından örgüt talimatıyla 238 gündür ölüm orucu tutan ve ölen Timtik için ağıt yakarcasına "Berkin İçin Adalet istedik yıllarca... Şimdi bir avukatı var: Ebru Timtik" yazan Can Dündar'a çok sayıda tepki tweeti geldi.
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