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Firari Dündar’dan DHKP-C avukatına destek

TIR’larının durdurulmasına ilişkin davanın , ’ın katledilmesi ardından DHKP-C'nin sorumlularıyla yakalanan ve örgüt talimatıyla girdiği ölüm orucu sonrası ölen avukat ’e destek çıktı.Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberinin detayları...

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Giriş Tarihi: 28.08.2020
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Firari Dündar’dan DHKP-C avukatına destek

TIR'larının durdurulmasına ilişkin davanın bir skandal tweete daha imza attı.

Terör örgütü DHKP-C'nin sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanan, çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirlenen 'in ölümü ardından destek çıktı.

TEPKİ ÇEKTİ

Cezaevine girmesinin ardından örgüt talimatıyla 238 gündür ölüm orucu tutan ve ölen Timtik için ağıt yakarcasına "Berkin İçin Adalet istedik yıllarca... Şimdi bir avukatı var: Ebru Timtik" yazan Can Dündar'a çok sayıda tepki tweeti geldi.

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