Firari Dündar’dan DHKP-C avukatına destek

TEPKİ ÇEKTİ

Cezaevine girmesinin ardından örgüt talimatıyla 238 gündür ölüm orucu tutan ve ölen Timtik için ağıt yakarcasına "Berkin İçin Adalet istedik yıllarca... Şimdi bir avukatı var: Ebru Timtik" yazan Can Dündar'a çok sayıda tepki tweeti geldi.