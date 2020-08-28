FETÖ'nün kadın üyelerinden sorumlu imamı Antalya'da yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muratpaşa ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDI

Evde bulunan bir kadın gözaltına alındı. Kadının, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgütün Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki kadın üyelerinden sorumlu imam F.G. olduğu tespit edildi. 'ByLock' kullanıcısı da olan F.G., işlemlerinin ardından Antalya Cezaevi'ne teslim edildi.