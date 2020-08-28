FETÖ'nün kadın üyelerinden sorumlu imamı Antalya'da yakalandı
FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgütün Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki kadın üyelerinden sorumlu imamı F.G., Antalya'da yakalandı.
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muratpaşa ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.
GÖZALTINA ALINDI
Evde bulunan bir kadın gözaltına alındı. Kadının, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgütün Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki kadın üyelerinden sorumlu imam F.G. olduğu tespit edildi. 'ByLock' kullanıcısı da olan F.G., işlemlerinin ardından Antalya Cezaevi'ne teslim edildi.