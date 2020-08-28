Son dakika: Başkan Erdoğan Giresun'daki selzedelerle görüştü: TOKİ yenisini yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Giresun'da selden mağdur olan vatandaşlarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli'nin telefonu ile vatandaşlarla irtibat kuran Başkan Erdoğan gereken her şeyin yapılacağını, yerinde tespitler için de yakında Giresun'da olacağını söyledi. Giresunlu kadınlar da Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

"BU DEVLET HİÇBİR VATANDAŞINI YALNIZ BIRAKMAZ"

Başkan Erdoğan telefon görüşmesinde "Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir ve vatandaşlarını yalnız bırakmaz. Bütün depremlerde nasıl vatandaşlarımızın yanında olduysak, süratle onların dertlerine derman olduysak aynı şekilde Giresun'da da bütün ilçelerimizde, köylerimizde biz Giresunlu hemşehrilerimizle kardeşlerimizle beraber olacağız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Pazartesi inşallah ben de Giresun'da olacağım. Bu adımlarımızı son durumu da şöyle yerinde tespit ederek atacağız inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Selamlarımı sevgilerimi iletiyorum" dedi.

"TOKİ KONUT SORUNUNU ÇÖZECEK"

Yapılan çalışmalarla ilgili kısa bir bilgi de veren Başkan Erdoğan, "Sel ve heyelandan zarar gören araçlardan 160 kadar aracın ederlerini ödemiş durumdayız kaskosu olanlar hariç. Bundan sonraki süreçte de ödenmeye devam edecek. Tüm mesele en az hasarla vatandaşlarımız bu sıkıntılarını gidermek. TOKİ, büyük bir gayretle süratle yıkılan evlerin yerine yenisini yapacak. Evlerle konutlarla o sıkıntıyı da gidermiş olacağız. İnşallah en az hasarla süreci atlatmış olacağız" dedi.