Son dakika: Başkan Erdoğan gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler'i andı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler'i andı. Başkan Erdoğan resmi Twitter hesabından, "Mücadeleci ruhu, azmi ve kararlılığıyla, ülkemizin gençlerine beslediği derin muhabbetle gönüllerimizde taht kuran, kıymetli fikir insanı, gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi’yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, saygıyla yâd ediyorum." ifadeleriyle paylaşımda bulundu.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Erdoğan, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Mücadeleci ruhu, azmi ve kararlılığıyla, ülkemizin gençlerine beslediği derin muhabbetle gönüllerimizde taht kuran, kıymetli fikir insanı, gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, merhume Şule Yüksel Şenler'in fotoğrafının da bulunduğu bir tabloya yer verildi.