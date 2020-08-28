Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
Koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü. Bakan Koca, "vaka artışlarının sebeplerini ele aldık." açıklamasında bulundu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İl Değerlendirme Toplantıları kapsamında Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri ve sağlık müdürleriyle görüştü.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İl Değerlendirme Toplantılarında; Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri, il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bugün bir araya geldik. Mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldık. Filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." dedi.