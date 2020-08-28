28 Ağustos 2020, Cuma
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

Koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden , 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü. , "vaka artışlarının sebeplerini ele aldık." açıklamasında bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.08.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İl Değerlendirme Toplantıları kapsamında Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri ve sağlık müdürleriyle görüştü.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İl Değerlendirme Toplantılarında; Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri, il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bugün bir araya geldik. Mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldık. Filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." dedi.

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