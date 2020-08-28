YÖK Başkanı Yekta Saraç açıklaması! Uzaktan eğitime geçen üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan eğitim yapacak?
Uzaktan eğitime geçen üniversiteler hangileri? Sorusunun yanıtı lisans ve ön lisans öğrencileri tarafından merak ediliyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtlarının 29 Ağustos tarihinde başlayacağı açıklanmıştı. Öğrenciler konu ile ilgili merakını dile getiriken, YÖK Başkanı Yekta Saraç geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Uzaktan eğitime geçen üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan eğitim yapacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Uzaktan eğitime geçen üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan eğitim yapacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde uzaktan eğitim şekilde yürütülen eğitim öğretimin, üniversitelerde nasıl olacağı merak ediliyor. Sürekli yöneltilen sorular karşısında YÖK Başkanı Yekta Saraç geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Uzaktan eğitime geçen üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan eğitim yapacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istendiği belirtildi. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz dönem uzaktan eğitim gören üniversite öğrencileri, lisans ve ön lisans kayıtlarını tamamlayarak 1 Ekim'den sonra yeni döneme başlayacak. Konuya yönelik detaylar geldikçe haberimizde yer alacaktır.
Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Uzaktan eğitim sürecek mi, yüz yüze eğitim olacak mı?
Salgının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de devam etmesi ihtimaline karşı yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacına yönelik hazırlanan rehber, Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere salgının bulunduğu ülkelerin yükseköğretim otoriteleri ve üniversitelerin aldıkları kararlar da değerlendirilerek oluşturuldu.
Rehberde, dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurullarınca salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar özelinde planlama yapılması gerektiğinin altı çizildi. Salgının kontrol altında olduğu bir ilde yapılacak birebir pilotaj eğitimi ile vaka sayısının artma eğiliminde olduğu bir ilde Kovid-19 hastalarını takip eden bir klinikte yapılacak staj eğitimleri için alınacak önlemlerin farklı olacağı da rehberde vurgulandı. Eğitim ve öğretim yılının farklı aylarında, yine salgının seyrine göre alınan önlemlerin de çeşitleneceğine işaret edilen rehberde, ekimde uygulamalı eğitimlere devam eden bir programın, salgının yerel seyrine göre kasımda çevrim içi uygulamaya geçmek zorunda kalabileceği belirtildi.
"ÜNİVERSİTELERİ HAZIRLIKLI KILMAK İSTİYORUZ"
Vakaların azalması söz konusuyken bu tür önlemlerin neden almaya ihtiyaç duydukları sorusuna Saraç şu şekilde cevap verdi;
Biz bu pandemi vakasının dünyada seyrine ve çeşitli ülkeleri etkilemeye başladığından itibaren ilgili ülkelerde bulunan yükseköğretim sistemlerini ve başarılı üniversitelerin durumlarını mercek altına almıştık. YÖK olarak kanaatimiz bu pandemi süreci ülkemizde çok başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Fakat bu kriz bittikten sonra pek çok sistem, bunun içinde yükseköğretim sistemleri de dahil eskisi gibi olmayacak. Biz YÖK olarak bunu görüyoruz. Dolayısıyla yeni bir dönem başlayacak ve biz bu dönemi üniversitelerimize hazırlıklı kılmak istiyoruz. Bizim ya bu süreçlere hazırlıklı olmamız lazım ya da bu süreç kapımıza dayandığı vakit günü birlik kararlar almamız lazım"