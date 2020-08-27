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Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı: O borçlar 1 yıl ertelendi

Son dakika haberi... ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun’un Espiye ilçesi Soğukpınar Beldesi’nde bir fındık bahçesine girerek fındık topladı. , "Giresunlu üreticilerimizin ORKÖY projesi kapsamındaki kredi borçları 1 yıl süreyle ertelendi" dedi.

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Giriş Tarihi: 27.08.2020 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
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Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı: O borçlar 1 yıl ertelendi

Sabah saatlerinde Giresun il merkezinde TMO 2020 yılı fındık alım törenine katılan ve kuru üzüm alım fiyatlarını açıklayan Bakan Pakdemirli, ardından Giresun'da meydana gelen sel felaketinin izlerinin silinmesi kapsamında bölgedeki çalışmalarını sürdürdü.

Bakan Pakdemirli, selden zarar gören Espiye ilçesi Soğukpınar beldesinde incelemelerde bulundu. DSİ ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Soğukpınar beldesinde bent ve rusubat temizleme çalışmalarını yerinden inceleyen Bakan Pakdemirli ardından aynı beldede bir fındık bahçesine girerek dalından fındık topladı, kurutulmak üzere serilen fındığın tadına baktı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada "Üreticilerimizin Orköy projesi kapsamındaki kredi borçları 1 yıl süreyle ertelenmiştir" dedi.

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