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Son dakika: Milyonlarca kişi bekliyordu! KPSS giriş belgeleri yayımlandı

Son dakika haberi... Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020- Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız https://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS sınava giriş belgelerine ulaşabilir." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 27.08.2020 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
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Son dakika: Milyonlarca kişi bekliyordu! KPSS giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı giriş belgelerinin yayımlandığını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız https://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim" dedi.

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