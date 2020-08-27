Son dakika: Milyonlarca kişi bekliyordu! KPSS giriş belgeleri yayımlandı
Son dakika haberi... ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız https://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir." ifadelerine yer verdi.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı giriş belgelerinin yayımlandığını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız https://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim" dedi.
GİRİŞ BELGESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız https://t.co/rDnz9gKzj8 adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 27, 2020
Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim.