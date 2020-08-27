Bekçi alımı son durum: 2020 1. dönem bekçi alımı başvurusu başladı mı? EGM PA bekçi alımı şartları neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 bekçi alımı için başvuru şartları da önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bir önceki bekçi alımlarına göre başvuru şartlarının şu şekilde olması bekleniyor:

Bekçi olmak isteyenlerde,

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak

koşulları aranıyor.