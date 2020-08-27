Kılıçdaroğlu'ndan yeni rezalet! İnönü'nün kapattığı uçak fabrikası üzerinden hükümete yüklendi

30 Ağustos'u Lozan Anlaşmasına Türkiye'nin başının dik gitmesinde önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu tarih için bırakın pandemiyi, bugün milyonlarca insan hayatını vermeye hazırdır. Türkiye'yi bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız. Bir tablo ile karşı karşıyayız. Umarım onlar Miralay Reşat'ı da, Gazi Mustafa Kemal'i de oturur yeniden okurlar. Bu savaşın nasıl verildiğini okusunlar." ifadelerini kullandı.

UÇAK FABRİKASINI BİLİYORLAR MI?

CHP' lideri konuşmasını daha sonra uçak fabrikasına getirdi. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Onlar biliyorlar mı 1940'lı yıllarda Türkiye dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden biri olduğunu? Onlar biliyorlar mı kendi deniz altımızı yapan bir Türkiye'yi ayağa kaldıran Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarını biliyorlar mı acaba?" dedi.