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CHP'li Ekrem İmamoğlu Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e özendi! 135 liraya Nutuk satıyor

'li , Sözcü yazarı 'in Atatürk tüccarlığı üzerinden yaptığı vurguna özendi. 'ye bağlı , Atatürk'ün hatıralarının bulunduğu kitabı 135 liradan satışa çıkardı. Hatırlanacağı üzere Yılmaz Özdil, "" kitabını 2500 liradan satmıştı.

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Giriş Tarihi: 22.07.2020 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
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CHP'li Ekrem İmamoğlu Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e özendi! 135 liraya Nutuk satıyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "hizmetlerine" bir yenisini daha ekledi! 23 Haziran'da başkanlık koltuğuna oturan İmamoğlu, İstanbulluların beklediği hizmetler yerine projelerini başka kulvarda sürdürüyor.

Son hizmet ise CHP'nin yıllardır ustalıkla sürdürdüğü Atatürk ticareti oldu!

HATIRATLARLA KARŞILAŞTIRMALI NUTUK
Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk üzerinden, birçok CHP'li yazardan sonra İBB de para kazanmaya karar verdi.

İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı, Nutuk'tan alıntılar yaparak bastırdığı "Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk" kitabını 135 liradan satışa sundu.

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