CHP'li Ekrem İmamoğlu Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e özendi! 135 liraya Nutuk satıyor
CHP'li Ekrem İmamoğlu, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Atatürk tüccarlığı üzerinden yaptığı vurguna özendi. İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı, Atatürk'ün hatıralarının bulunduğu kitabı 135 liradan satışa çıkardı. Hatırlanacağı üzere Yılmaz Özdil, "Mustafa Kemal" kitabını 2500 liradan satmıştı.
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Son hizmet ise CHP'nin yıllardır ustalıkla sürdürdüğü Atatürk ticareti oldu!
HATIRATLARLA KARŞILAŞTIRMALI NUTUK
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "hizmetlerine" bir yenisini daha ekledi! 23 Haziran'da başkanlık koltuğuna oturan İmamoğlu, İstanbulluların beklediği hizmetler yerine projelerini başka kulvarda sürdürüyor.
Son hizmet ise CHP'nin yıllardır ustalıkla sürdürdüğü Atatürk ticareti oldu!
HATIRATLARLA KARŞILAŞTIRMALI NUTUK
Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk üzerinden, birçok CHP'li yazardan sonra İBB de para kazanmaya karar verdi.
İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı, Nutuk'tan alıntılar yaparak bastırdığı "Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk" kitabını 135 liradan satışa sundu.