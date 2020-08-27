Temel Karamollaoğlu şaşırtan doğal gaz yorumu: Marifet değil
Daha önce hızlı tren, köprüler, otoyollar, hastaneler gibi birçok projeye karşı çıkan ve yapılamaz diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Karadeniz'deki doğal gaz rezervi hakkında doğal gaz bulmanın marifet olmadığını söyledi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat Eğitim Merkezi'ndeki basın toplantısında tepki çeken açıklamalarda bulundu. Akıllara her şeye karşı olmasıyla kazınan Karamollaoğlu şimdi de tarihi doğal gaz keşfi için "Bu bir şey değil" diyebildi.
Halihazırda çalışmaların başladığı ve kullanım tarihi belli olduğu halde "bulmak değil kullanıma sunmak meziyet" gibi garip bir açıklama yaptı.
"MARİFET DOĞAL GAZ BULMAK DEĞİL"
Bilindiği gibi Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih, Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfederek büyük bir hayalin başlangıcına imza attı.
Temel Karamollaoğlu, Karadeniz'deki doğal gazın bulunmasının marifet olmadığını söyleyerek "Marifet o kaynağı bulmak değil, o kaynağı millet hizmetine sunabilmektir." ifadelerini kullandı.
BULDUK DA ÇIKARACAĞIZ DA...
Doğal gazın çıkarılamayacağı gibi bir ima ile bu açıklamayı yapan Karamollaoğlu'na gelen tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. Keşfin açıklandığı gün gazın çıkarma işlemlerinin de başladığı bilinirken kullanıma sunulacağı tarih bile kamuoyuna ilan edilmişti.
BİDEN'IN KAYIĞINA BİNENLER ANKARA'YA DESTEK VERMEYİ UNUTTU...
Fatih, Tuna 1 Kuyusu'nda 320 milyar metreküp doğalgaz buldu. Bunun üzerine Avrupa ve ABD tutuştu. Tatbikat bahanesiyle Türkiye karşısında buluştu. Biden'ın kayığına binenler de Ankara'ya destek vermeyi unuttu.
BU TARİHİ ADIM KARŞISINDA DAĞILDI
Türkiye, havada karada denizde tek dişi kalan 'medeniyeti' dağıttı. Adını ecdadının gücünden alan gemileriyle Akdeniz ve Karadeniz'de Batı'yı şoka uğrattı. Fatih'in Tuna 1 Kuyusu'ndaki doğalgaz keşfi, dünyayı salladı. ABD'nin ipiyle kuyuya inenler ise şaştı kaldı. Joe'nun kankaları, bu tarihi adım karşısında dağıldı.