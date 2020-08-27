Temel Karamollaoğlu şaşırtan doğal gaz yorumu: Marifet değil

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat Eğitim Merkezi'ndeki basın toplantısında tepki çeken açıklamalarda bulundu. Akıllara her şeye karşı olmasıyla kazınan Karamollaoğlu şimdi de tarihi doğal gaz keşfi için "Bu bir şey değil" diyebildi.

Halihazırda çalışmaların başladığı ve kullanım tarihi belli olduğu halde "bulmak değil kullanıma sunmak meziyet" gibi garip bir açıklama yaptı.