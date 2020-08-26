Yunanistan 12 mil mi ilan etti? 12 mil kaç km? Türkiye ne yapacak?
12 mil kaç km? Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma iddiası üzerine değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, iki ülke arasında gerilimin daha da artacağını belirtti. Akdeniz arama çalışmaları yapan Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimin ardından Yunan tarafının 12 mil çıkışı seviyeyi daha üste çıkarıyor. Karşılıklı restleşmelerin ardından Türkiye'nin vereceği karşılık bekleniyor. Peki, Yunanistan 12 mil mi ilan etti? 12 mil kaç km? Türkiye ne yapacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Yunanistan 12 mil mi ilan etti? 12 mil kaç km? Türkiye ne yapacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim yeni boyut kazanıyor. Yunan hükümetinin kara sularını 12 mile çıkaracağı iddiası büyük yankı uyandırıyor. Bilindiği üzere 1995 yılında Yunanistan aynı kararı almak istemiş ancak Türkiye tüm dünyaya "savaş sebebi" sayacağını açıklamıştı. Yaşanan gelişmeler sonrasında uzmanlar yorumlarını paylaşıyor. Peki, Yunanistan 12 mil mi ilan etti? 12 mil kaç km? Türkiye ne yapacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
1 KARA MİLİ KAÇ KM?
Bir Kara mil´inin uzunluğu metrik hesaba göre tam: 1.609,344 metredir.
DENİZ MİLİ NEDİR?
Deniz mili (Nautical mile)´inin uluslararası resmi bir kısaltması olmadığından, şu kısaltmalara rastlamak mümkündür.: M, NM, nm, ve nmi.
bir meridyenin bir dakikalık yay parçasına karşılık gelen uzunluk birimi olan deniz mili (sembolü M, NM veya nmi) 1852 metreye karşılık gelir. Saatte 1 deniz miline eşit hız birimine ise knot adı verilir.
TBMM TÜM DÜNYAYA İLAN ETMİŞTİ
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, yenisafak.com'a yaptığı açıklamada Yunanistan'ın Ege denizinde karasuları genişliğini 12 mile çıkarmak istemesinin ilk kez yaşanmadığını vurguladı.
1995 yılında da Yunanistan ile Türkiye arasında benzer bir sürecin geçtiğini hatırlatan Prof. Dr. Kuran, "Yunanistan, 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi onaylandıktan sonra bu konuda bir yasa çıkarmak istedi. Türkiye o zaman TBMM'den ortak bir karar çıkartarak Yunan karasularını 12 mile çıkarılması durumunda bunu bir savaş nedeni sayacağını tüm dünyaya ilan etti" dedi.
"Yunanistan'ın alacağı kararın bağlayıcı bir hükmü yok"
Yunanistan'ın 1982 tarihli BM Deniz Hukuku sözleşmesine dayanarak bunu yapmak istediğine dikkati çeken Prof. Dr. Kuran, şöyle devam etti:
"Ancak bunu Türkiye ye karşı yapamaz. Çünkü bu sözleşmeye Türkiye taraf değildir, imzalamamıştır. Yani sözleşme bu konuda Türkiye için uluslararası hukuk açısından bağlayıcı değildir. Kaldı ki sözleşmenin 3.maddesi her durumda karasuları genişliği 12 mil ilan edilir demiyor. Sadece 12 mile kadar ilan edilebilir hükmünü öngörüyor. Yani 3, 6, 10 olabilir ama bunun en üst sınırı 12 mil. Yani 12 mil kuralı tüm alan için kesin kural değil."
"TÜRKİYE BU ADIMI BEKA SORUNU KABUL EDER"
"Karasuları genişliği bir devleti deniz ülkesi ile ilgili bir konudur. Yani bir devletin sınırlarını tespit etmek anlamına gelir" şeklinde konuşan Kuran, şunları kaydetti:
Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarması demek Yunanistan'ın sınırlarının genişlemesi anlamına gelir. Bu adım çok net bir şekilde Türkiye'nin Ege denizinde hareket alanının ciddi anlamda sınırlaması anlamına gelir. Türkiye'nin bunu stratejik ve güvenlik açısından kabul etmeyeceğini biliyoruz.
"6 mil'de kalınmalı"
Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya da Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın sözleri değil, bu konunun Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınması ve kararlar arasında ilan edilmesi de son derece önemlidir.
Türkiye'nin bu konudaki tezi her iki ülkenin de 6 mil ile sınırlı kalması ve Ege denizinden eşit şekilde faydalanmasıdır. Mevcut uygulama da bu şekildedir."
CASUS BELLİ NEDİR?
"Casus belli" uygulaması, bir ülkenin savaşa girme nedenini belirtmek için kullanılan uluslararası ilişkiler terimi olarak kullanılıyor. Bazı uluslararası ilişkilerciler ise bu terimi 'savaş nedeni' olarak tanımlıyor.
CASUS BELLİ NE ZAMAN KULLANILDI?
ABD'nin Irak'a saldırmasının casus bellisi, Irak'ta olduğu ileri sürülen kitle imha silahlarıydı.I. Dünya Savaşı'nda casus belli, 28 Haziran 1914'te Saraybosna'da, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun veliaht prensi Franz Ferdinand'ın bir Sırp öğrenci tarafından öldürülmesiydi.
Türkiye, 8 Haziran 1995'te aldığı bir kararla, Yunanistan'ın 31 Mayıs 1995'te aldığı karasularını 6 milden 12 mile çıkarma kararını uygulaması durumunda bunu casus belli sayacağını ilan etmiştir.1976 yılında MTA Sismik 1 (Hora gemisi) Ege'de petrol ararken Türkiye; Yunanistan'ın karasularının 12 mil olmadığını, uluslararası sularda petrol arayan Hora gemisine müdahale edilmesinin "casus belli" sayılacağını ilan etmişti.