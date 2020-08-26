AFAD: Giresun'a 9 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Giresun'daki sel, su baskınları ve heyelanlar sonrası hem kayıp 7 vatandaşı arama çalışmaları hem de iyileştirme çalışmaları sürüyor.

Selin ardından sürdürülen çalışmalarda, mahsur 172 kişi sağ kurtarıldı. 34 kurum ve kuruluştan 2784 personelin katıldığı çalışmalarda, Karayollarına bağlı yollar ile 94 köy yolu açıldı, 65 köye elektrik verildi. 21 telefon santralinin yeniden hizmete alındığı bölgeye, AFAD 9 milyon lira acil yardım ödeneği yolladı.

Giresun'da 22 Ağustos'ta başlayan aşırı yağışlar nedeniyle merkez, Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde sel, su baskını ve heyelanlar meydana geldi.

5 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 jandarma personelinin de şehit olduğu olaylarda, bölgede, afet yönetiminin safhaları AFAD koordinasyonunda çalıştırılarak kayıplara ulaşılması ve hayatın normale döndürülmesi için gayretler sürüyor. Olaylardan etkilenen vatandaşların beslenme, barınma ve psikososyal destek ihtiyaçları da karşılanıyor.