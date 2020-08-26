Bakan Karaismailoğlu afet bölgesini havadan inceledi: Devletimiz tüm gücü ile vatandaşımızın yanında!

Dün sabah itibari ile Giresun'da incelemelerde bulunan ve vatandaşlar ile biraraya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan havalanan helikopterle, öncelikli olarak Dereli ve Yağlıdere ilçelerini havadan inceledi. Sel nedeniyle etkilenen ve kapanan yollarda Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekiplerince yürütülen yol bakım ve yenileme çalışmalarını da inceleyen Karaismailoğlu, Dereli'den sonra en çok hasarın meydana geldiği Yağlıdere ilçesinde helikopterden inerek incelemelere burada devam etti.