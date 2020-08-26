Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, 26 Ağustos'a ait vaka sayılarını duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, toplam can kaybı 6 bin 183 oldu. 1002 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 239 bin 797'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.4 olurken, artış gösteren ağır hasta sayısı 841'e ulaştı.

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklama;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak" dedi.