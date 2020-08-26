Kahvehanelerde oyun yasağı ne zaman bitiyor? Okey yasağı ne zaman kalkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde getirilen oyun yasağı hala devam ediyor. Kahvehanelerde uygulanan okey, tavla ve kağıt gibi oyunların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Peki, Kahvehanelerde oyun yasağı ne zaman bitiyor? Okey yasağı ne zaman kalkacak? 26 Ağustos genelge...

KAHVEHANELERDE OYUN OYNAMAK SERBEST Mİ?

1 Haziran itibariyle birçok normalleşme adımı atıldı. Ancak kahvehane ve kırathanelerde oyun yasağı devam ediyor. Yeni yayımlanan genelge çalışma saatleri ile ilgili açıklama yapıldı. Ancak oyun oynama serbestliği ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.