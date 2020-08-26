Bakan Koca: Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık | 26 Ağustos koronavirüs tablosu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Ağustos Çarşamba gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca 14 ilde alınan düğün, nişan, sünnet ve asker önleme törenlerine dikkat çekerek "Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak" dedi.

Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, toplam can kaybı 6 bin 183 oldu. 1002 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 239 bin 797'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.4 olurken, artış gösteren ağır hasta sayısı 841'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak" dedi.