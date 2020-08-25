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Son dakika: Bakanlıktan 'Elif Sarı' açıklaması: Gözaltına alındı! Sosyal medya paylaşımları infial yaratmıştı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan '' Instagram hesabını kullanan şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 25.08.2020 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020
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Son dakika: Bakanlıktan 'Elif Sarı' açıklaması: Gözaltına alındı! Sosyal medya paylaşımları infial yaratmıştı

Sosyal medya hesabında bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip müstehcen fotoğraflar ve mesajlar paylaşan Elif Sarı olayıyla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi.

Bakanlık'tan şu açıklama yapıldı:

"Sosyal medya platformu Twitter'da, #elifsaritutuklansin isimli etiket ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde;

Söz konusu fotoğrafları paylaşan @elif.antplii isimli/rumuzlu İnstagram hesabını kullanan Y.E. isimli erkek şahıs Gaziantep ilinde yakalanarak hakkında adli işlemler başlatılmıştır.

Bahsi geçen hesaptaki şahısların yabancı uyruklu ve yurtdışında yaşayan şahıslar oldukları dolayısıyla konunun ülkemizle bir bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Y.E. isimli şahsın bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek ülkemizde yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı belirlenmiştir."

Son dakika: Bakanlık Elif Sarı için harekete geçti! Bebeğiyle müstehcen fotoğraflarını paylaşmıştı SON DAKİKA: BAKANLIK ELİF SARI İÇİN HAREKETE GEÇTİ! BEBEĞİYLE MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞMIŞTI

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