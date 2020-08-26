Son dakika: KYK yurt başvurusu başladı mı? 2020 KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlıyor?

Son dakika... KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her yıl öğrencilere burs ve kredi imkanı sağlanıyor. 2020 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, kayıt yaptıracakları üniversitelere yakın konumda bulunan KYK yurdunda barınmak isteyen öğrenciler, 2020-2021 yurt başvurusu takvimini araştırmaya başladı. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 KYK yurt başvuru tarihi için araştırmalar sürüyor. Ancak KYK tarafından yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. 2019 yılında yurt başvuruları 19-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılmıştı. Buna göre, 2020 yurt başvurularının da o eylül ayının ilk haftalarında başlatılması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'dan burs ve kredi almak isteyen öğrenciler başvuru tarihini bekliyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz duyurulmadı. Burs ve kredi başvuruları yurt başvurularının tamamlanmasının ardından alınacak. 2019 yılında burs ve kredi başvuruları 16-24 Ekim 2019 tarihlerinde alınmıştı. 2020-2021 burs kredi başvurlarının da ekim ayı gibi başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.