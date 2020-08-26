Son dakika: Adana'da orman yangını! Bakan Dönmez'den flaş elektrik açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Giresun'daki sele ilişkin, "Dereli merkezin yüzde 80'i şu an itibarıyla elektrik kullanır vaziyette." dedi.

"Bu akşam itibarıyla Akkaya köyümüzde 612 hanemizin elektriğini vermiş olacağız." diyen Dönmez, "Güce ve Espiye'de yer alan 4 köyümüz daha var. Orada da 440 civarında abonemizin elektriği kesik, o köylerle alakalı olarak AFAD ekipleri alternatif ulaşım güzergahları üzerinde çalışıyorlar, ulaşım imkanları yapılır yapılmaz bir gün içerisinde de oradaki elektrik kesintilerini sona erdirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Adana Kozan'daki yangına ilişkin de Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Olay anı itibarıyla 15 köyümüz enerjisiz kaldı fakat ekiplerimizin yoğun müdahaleleriyle an itibarıyla 4 köye elektriği verdik ki yaklaşık 1200 hane eder. Bugün yine ekiplerimiz çalışıyor, 7 köye daha elektrik vereceğiz, 3 bin 700 aboneye daha elektrik vereceğiz. Kalan 4 köyümüzde de 1400 civarında abonemiz kalıyor. Orada da yarın orta gerilim şebekesini tamamlıyoruz, ertesi gün de alçak gerilimi tamamlamış olacağız, yani iki gün içerisinde oradaki sorunları da aşmış olacağız."