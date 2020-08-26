26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Giresun'daki okulların durumuna ilişkin flaş açıklama

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı , 'daki selden etkilenen bakanlıklarına bağlı kurumlarda, ekiplerinin incelemelerini tamamladığını, bölgedeki okulların, yeni eğitim-öğretim yılının açılışına el birliğiyle hazır hale getirileceğini belirtti.

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Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Giresun'daki okulların durumuna ilişkin flaş açıklama

Bakan Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Giresun'da yaşanan sel felaketinin yaralarının birlikte sarılacağını vurguladı.

"İnşaat Emlak Dairesi ekiplerimiz, afetten etkilenen kurumlarımızda incelemelerini tamamladı. El birliğiyle bölgedeki okullarımızı yeni eğitim-öğretim yılının açılışına hazır hale getiriyoruz." bilgisini paylaşan Selçuk, bilim insanlarından, uzmanlardan oluşan ekibin de felaketten etkilenen okulları hazırlamak için sahada incelemelerini sürdürdüğünü aktardı.

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