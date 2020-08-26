Son dakika: YKS birincisi nereye yerleşti? 2020 YKS Türkiye birincisi hangi üniversiteyi tercih etti?
Son dakika... YKS Türkiye birincisinin hangi üniversiteye yerleştiği belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı TYT puan türünde Türkiye birincisi Nevşehir Kardelen Koleji öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir olmuştu. YKS tercih maratonunun tamamlanmasının ardından sonuçlar bugün erişime açıldı. En çok merak edilenlerden biri de, YKS birincisinin hangi üniversiteye yerleştiği oldu. Peki, YKS birincisi nereye yerleşti? 2020 YKS Türkiye birincisi hangi üniversiteyi tercih etti? İşte cevaplar...
Son dakika... YKS birincisi nereye yerleşti? 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT puan türünde Türkiye birincisi olan Hüseyin Kağan Özdemir'in tercihi Tıp Fakültesi oldu. ÖSYM tarafından bugün tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından YKS birincisinin hangi üniversiteye yerleştiği merak edilmeye başlandı. Peki, YKS birincisi nereye yerleşti? 2020 YKS Türkiye birincisi hangi üniversiteyi tercih etti? İşte merak edilenler...
YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ NEREYE YERLEŞTİ?
ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı TYT puan türünde Türkiye birincisi olan özel bir kolej öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir, bugün açıklanan YKS tercih sonuçlarına göre TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşti.
Özel bir kolej öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir, "Uzun bir maratonun ardından yapmış olduğum tercihler sonrasında ilk tercihim olan TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleştim. Emeği geçen başta ailem olmak üzere Özel Kardelen Koleji yönetimi ve okul idaresine, öğretmenlerime ve arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2020 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih kılavuzu ile birlikte ek tercihlerin başlayacağı tarih de belli olacak.
Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 6 Ağustos'ta açıklanmış ek yerleştirme ise 5-11 Eylül'de alınmıştı. Buna göre, 2020 YKS ek yerleştirme için tercih işlemlerinin eylül ayının son haftalarında başlaması bekleniyor.
Ek yerleştirme kılavuzu açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göreyapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar,ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.