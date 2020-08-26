Son dakika: YKS birincisi nereye yerleşti? 2020 YKS Türkiye birincisi hangi üniversiteyi tercih etti?

Son dakika... YKS birincisi nereye yerleşti? 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT puan türünde Türkiye birincisi olan Hüseyin Kağan Özdemir'in tercihi Tıp Fakültesi oldu. ÖSYM tarafından bugün tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından YKS birincisinin hangi üniversiteye yerleştiği merak edilmeye başlandı. Peki, YKS birincisi nereye yerleşti? 2020 YKS Türkiye birincisi hangi üniversiteyi tercih etti? İşte merak edilenler...

YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ NEREYE YERLEŞTİ?

ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı TYT puan türünde Türkiye birincisi olan özel bir kolej öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir, bugün açıklanan YKS tercih sonuçlarına göre TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşti.

Özel bir kolej öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir, "Uzun bir maratonun ardından yapmış olduğum tercihler sonrasında ilk tercihim olan TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleştim. Emeği geçen başta ailem olmak üzere Özel Kardelen Koleji yönetimi ve okul idaresine, öğretmenlerime ve arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.