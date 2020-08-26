ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara’da...

James Jeffrey'nin temasları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşmesi bekleniyor.



DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÖNAL, ABD'NİN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ JEFFREY İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Suriye Anayasa Komitesinin üçüncü tur oturumu çerçevesinde temaslarda bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, siyasi süreç, Anayasa Komitesi çalışmalarının desteklenmesi ve İdlib'deki durum ile sahadaki ateşkesin idamesi konuları üzerinde duruldu.

Görüşmede ayrıca, Fırat'ın doğusundaki gelişmelere, bu bağlamda "Suriye Demokratik Güçleri" ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasındaki görüşmelere ve ABD lisanslı bir firmanın yaptığı petrol sözleşmesine ilişkin Türkiye'nin görüşleri vurgulandı.

Türkiye, Rusya ve İran tarafından İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Suriye Anayasa Komitesinin üçüncü toplantısı marjında yapılan istişarelere ilişkin dün ortak açıklama yayınlanmıştı.

Açıklamada, üçlü görüşmeyle, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne olan kuvvetli taahhütler vurgulanarak bu ilkelere tüm taraflarca saygı gösterilmesi gerektiği bildirilmişti.

Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra komşu ülkelerin milli güvenliğine de halel getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılığın yinelendiği açıklamada, İsrail'in, Suriye ile komşu ülkelerin egemenliğine halel getirmenin yanı sıra bölgedeki istikrar ve güvenliği tehlikeye atan, Suriye'ye yönelik süregelen askeri saldırıları da kınanmıştı.

ABD'nin, SDG adını kullanan YPG/PKK ile Suriye Kürt Ulusal Konseyini (ENKS) uzlaştırıp, Suriye görüşmelerine ilişkin siyasi sürece dahil etme çabalarına Ankara'nın karşı çıktığı biliniyor.