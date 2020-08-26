İlkokul kitabında 'Kürdistan' skandalı! Morpa Kampüs isimli yayınevi hakkında soruşturma başlatıldı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bir ihbar yapıldı. İhbarda, Morpa Kampüs isimli yayın evinin 4. Sınıf sosyal bilgiler kitabında kullanılan bir dünya haritasında Kürdistan ifadesinin kullanıldığı ileri sürüldü. Okuyucu tarafından atılan ihbar mailinde, söz konusu haritadaki ülkenin çocuklar tarafından görünmesi sonucu akıl karışıklığına yol açacağı ve açıklanması güç bir durum olacağını beyan edilip, yayın evi yetkililerinin örgütü desteklemek istediği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada söz konusu kitabın interaktif olarak yayınlandığı ve ücretli üyelikle ile erişim sağlandığı belirlendi. Piyasada satılmayan kitabın basım adresinin Fatih olduğu belirtildi. Savcılıkça, yayınevi yetkilileri hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak suçundan' başlatılan soruşturma sürüyor.

DİLEK YAMAN/SABAH