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Son dakika | MSB'den flaş paylaşım: Türk savaş gemileri Doğu Akdeniz'de

Son dakika haberi... : ve TCG fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS DURAND DE LA PENNE tarafından 2020 günü, ’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir.

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Giriş Tarihi: 25.08.2020 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020
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Son dakika | MSB'den flaş paylaşım: Türk savaş gemileri Doğu Akdeniz'de

Milli Savunma bakanlığı, TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand de la Penne tarafından Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand de la Penne tarafından bugün, Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir" denildi.

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