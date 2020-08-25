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Son dakika: Yunanistan açıklarında 80 göçmeni taşıyan bot battı

Son dakika haberleri... 'ın 'nın batısındaki açıklarında yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan bir botun battığı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 25.08.2020 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020
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Son dakika: Yunanistan açıklarında 80 göçmeni taşıyan bot battı

Yunanistan'ın Herke Adası açıklarında yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan bir botun battığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Rodos Adası'nın batısında bulunan Herke Adası açıklarında yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan bir bot battı.

Rodos Liman Müdürlüğü, dalgıç ekibi ve bir Süper Puma helikopterinin batan bottaki düzensiz göçmenler için başlatılan arama ve kurtarma operasyonuna katıldığını duyurdu.

Bölgedeki hava şartlarının arama-kurtarma çalışmaları için elverişli olduğu kaydedildi.

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