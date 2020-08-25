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Ukrayna'da 3 Türk'e devlet nişanı

Türkiye ve arasındaki sıkı ilişkilerin ardından 3 Türk devlet nişanına layık görüldü. Ukrayna, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı devlet nişanına layık gördü.

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Giriş Tarihi: 25.08.2020 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020
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Ukrayna'da 3 Türk'e devlet nişanı

Ukrayna, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı devlet nişanına layık gördüğünü açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Kalın, Çavuşoğlu ve Bayraktar'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin imzaladığı kararnameyle devlet nişanına layık görüldüğü belirtildi.

Kararnamede, Ukrayna'nın uluslararası otoritesinin güçlendirilmesi ve devletler arası iş birliğinin geliştirilmesine yaptıkları katkı dolayısıyla Kalın, Çavuşoğlu ve Bayraktar'a devlet nişanı verileceği kaydedildi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

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