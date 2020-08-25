Son dakika: Düğünler yasaklandı mı, hangi illerde yasaklandı? Düğün yasağı gelen iller hangileri? İşte 14 il tam liste...
Düğünler yasaklandı mı, hangi illerde yasaklandı? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika genelgesi ile 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan törenlerine müsade edilmeyeceğini açıkladı. Vatandaşlar hangi illerde yasak ilan edildiğini araştırmaya başladı. İşte yasaklanan iller tam listesi! Adana, Konya, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Kayseri, Yozgat'ta düğün yasağı var mı?
Düğünler yasaklandı mı, hangi illerde yasaklandı? Düğün yasağı gelen iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine Kovid-19 tedbirli konulu yeni bir genelge gönderdi. Son dakika yayınlanan genelge ile 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan törenlerine müsade edilmeyeceğini açıkladı. Peki, Düğünler yasaklandı mı, hangi illerde yasaklandı? Düğün yasağı gelen iller hangileri? İşte 14 il tam liste...
DÜĞÜN YASAKLARI GELDİ Mİ?
Düğün yasakları İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle 14 ilde başladı.
DÜĞÜN YASAKLARI NE ZAMAN?
Düğün yasakları 26 Ağustos 2020 Çarşamba gününden itibaren başlayacak.
Hangi illerde düğün kına gecesi sünnet yasağı var?
Yasakların olduğu iller; Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olarak belirlendi.