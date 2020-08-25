Düğünler yasaklandı mı, hangi illerde yasaklandı? Düğün yasağı gelen iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine Kovid-19 tedbirli konulu yeni bir genelge gönderdi. Son dakika yayınlanan genelge ile 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan törenlerine müsade edilmeyeceğini açıkladı. Peki, Düğünler yasaklandı mı, hangi illerde yasaklandı? Düğün yasağı gelen iller hangileri? İşte 14 il tam liste...

DÜĞÜN YASAKLARI GELDİ Mİ?

Düğün yasakları İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle 14 ilde başladı.