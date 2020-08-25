25 Ağustos 2020, Salı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "Sağlık için hepimiz için" mesajı

Koronavirüsle mücadelede adımlar atılmaya devam ederken, "Sağlık için hepimiz için" denetimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

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Giriş Tarihi: 25.08.2020 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Sağlık için hepimiz için mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte gerçekleştirilen "Sağlık için hepimiz için" denetimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından paylaştığı iletide, İstanbul'da 21-22 ve 23 Ağustos'ta yapılan denetimlere ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, "Sağlık için hepimiz için denetimleri kapsamında sahil bantları, park, piknik alanları ve mesire yerlerinde 1206 denetim yapıldı. 82 idari işlem uygulandı. Nikah ve düğün yerlerinde 1409 denetim yapıldı. 8 işlem idari işlem uygulandı." ifadelerini kullandı.

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