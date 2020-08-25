Son dakika: Bakan Mustafa Varank duyurdu: Aşı ve ilaç projeleri sonuca bir adım daha yaklaşacak

Twitter'dan kritk bir açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Pandemiye karşı bilimsel mücadelede ihtiyaç duyduğumuz transjenik ACE2 fareler nihayet ulaştı." bilgisini paylaştı.



"BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK"



"Derya Unutmaz hocam gösterdiğiniz işbirliği için size ve ekibinize müteşekkiriz." diyen Bakan Varank, "TÜBİTAK Covid-19 Platformunda yürüttüğümüz aşı ve ilaç projeleri sonuca bir adım daha yaklaşacak." ifadelerine yer verdi.

"TÜBİTAK DESTEĞİ İLE MÜTHİŞ İNOVATİF AŞI/İLAÇ ÇALIŞMALARI YAPILIYOR"

Bakan Varank'ın desteklerinden dolayı teşekkür ettiği Prof. Dr. Derya Unutmaz sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Unutmaz yayınladığı mesajında;

"Bu habere çok memnun oldum! Ülkemizde TÜBİTAK desteği ile müthiş inovatif aşı/ilaç çalışmaları yapılıyor, bunlar hem yeni versiyon aşılar için hem de bu konuda teknolojik olarak ekosistemin gelişmesine destek için çok önemli gelişmeler.Ufak bir katkım olabilmesi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.