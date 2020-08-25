Son dakika: Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: 4 milyon 623 bin kök kenevir ele geçirildi
Son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 67 noktada toplam 4 milyon 623 bin 280 kök Hint keneviri ve 800 kilo esrar ele geçirildi.
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4 MİLYON 623 BİN KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak ve operasyon bölgesinde uyuşturucuyu gizleyenleri yakalamak amacıyla Lice'nin kırsal Dibek Mahallesi'nde narko-terörizm ile mücadele operasyonu düzenledi.
4 MİLYON 623 BİN KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada; 67 noktada 4 milyon 623 bin 280 kök Hint keneviri ve 800 kilo esrar, kenevirleri sulamak amacıyla kullanılan 9 bin 970 metre su hortumu, jeneratör ve su motoru ele geçirildi. Kenevir bitkileri, numune alınmasının ardından operasyon bölgesinde imha edildi.