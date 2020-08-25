25 Ağustos 2020, Salı
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Son dakika: İzmir'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Son dakika haberine göre 'de, ekipleri, satıcılarına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.08.2020
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Son dakika: İzmir'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik yapıldığı öğrenilen operasyona, çok sayıda polis ekibi katıldı. Sabahın ilk ışıklarında başlayan operasyonda polis ekipleri, önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Aynı anda adreslere giren ekipler, didik didik arama yaptı. Kent genelinde yapılan operasyonun devam ettiği öğrenildi.

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