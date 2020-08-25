Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu! Cezaevi kütüphane oldu
Gaziantep İslahiye’de bulunan ceza ve tevfikevi 61 yıl ardından kütüphane olarak hizmet vermeye başladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İş Bankası Genel Müdürü’nün katkısıyla yaptırılan kütüphaneyi sosyal medyadan duyurdu.
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Gaziantep İslahiye Ceza ve Tevfikevi olarak 61 yıl hizmet veren cezaevi kütüphane dönüştürüldü.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurulan kütüphanenin Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin katkısıyla yaptırıldığı öğrenildi.
Kütüphaneye Sabiha-Aziz Bali adı verildiğini kaydeden Bakan Gül şunları söyledi: "61 yıl cezaeviydi, artık ilim evi, irfan yuvası bir kütüphane olarak kitapseverlerin bilhassa gençlerimizin hizmetinde.
Büyük gurur duyduğumuz Sabiha-Aziz Bali Halk Kütüphanesine katkılarından ötürü Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'ye teşekkürler."