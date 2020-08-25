Salda Gölü'nde ziyaretçi kısıtlaması planı devrede! Burdur Valisi Arslantaş açıkladı





"ÜNİTE VE ÇADIR DAHİL KURULMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanlığınca, 2019 yılında Salda Gölü ve çevresinin Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Arslantaş, toplantıda gösterdiği sunumda şöyle konuştu:



"Yapılan çalışmada 81 familyaya ait 301 suçul ve karasal bitki türü olduğunu belirlendi. Salda Gölü'nde 38 farklı su kuşuna da ev sahipliği yapıyor. ÖÇK ilan edilmeden önce araçlar göl kıyısına kadar inmekte, araçlar göl suyuyla yıkanmakta ve beyaz kumsal zarar görmekteydi. Koruma tedbirlerinden sonra bakanlıkça yaptırılan ahşap bariyerlerle araçların kıyıya inmesi engellendi. Göl suyu kalitesinde iyileşme sağlandı. Çöpler düzenli olarak alınmaya başlandı. Kaçak yapılar ve bungalovlar kaldırıldı. Atık suların toplanması amacıyla vidanjörler bölgede görevlendirildi. Çadır ve konteynerler halk plajından kaldırıldı. Valilikçe de bazı koruma kararları alındı, çukur oluşturulması, çamur banyosu yapılması, gölün tabanından ve sahilden kil alınması ve vücuda sürülmesi yasaklandı. Beyaz kumsal alanında tütün ürünlerinin içilmesi, her türlü yiyecek içeceğin sokulması ve tüketilmesi yasaklandı. Göl içinde şampuan, sabun gibi kozmetik ürünlerle şezlong ve buna benzer şeylerin kullanılmasını engelledik. Piknik alanı olarak belirlenen yerlerin dışında da ateş yakılmasını önledik. Salda Gölü kıyı kenar çizgisinden 400 ila 500 metre mesafeye hiçbir yapı, ünite ve çadır dahil kurulmasına müsaade etmeyeceğiz"