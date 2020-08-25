25 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Rus milyarderin mavi sarayı Bodrum’a demir attı! Değeri dudak uçuklattı

Rus milyarderin mavi sarayı Bodrum’a demir attı! Değeri dudak uçuklattı

, 400 milyon dolar değer biçilen yatı “” ile ’a geldi. 'Mavi saray' olarak da adlandırılan mega yat 'na demir attı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.08.2020
ABONE OL
Rus milyarderin mavi sarayı Bodrum’a demir attı! Değeri dudak uçuklattı

milyon dolarlık yatı "" ile Yunan adalarını gezdikten sonra 'a geldi. Mavi saray olarak da bilinen yat, 'na demir attı. Milyarder Rus iş adamı Andrei Skoch'un, eşi Elana ile birlikte geldiği öğrenildi.

SU SPORLARI YAPTILAR
Önceki gün Yunan adalarını yatlarıyla gezen çift rotasını Bodrum'a çevirdi. Salih Adası'na demir atan çiftin gün boyu su sporları yaptığı görüldü. Jetskiye binen çift denize de girip Bodrum'un serin sularının tadını çıkardı.

MAVİ SARAY
400 milyon dolar değer biçilen, 100 metrelik "Madame Gu" isimli yatın içerisinde yok yok. 6 kabinli 18 kişilik yatın içerisi ise adeta mini bir saray. Bir helikopter pisti bulunan yatta, jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, jetskiler ve alt kısmında ise 2 aracın sığacağı garaj bulunuyor.



GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA