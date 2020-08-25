Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi! İşte HES'e gelen yeni özellik
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. 11 Mart'ta Türkiye'ye sıçrayan koronavirüs ile mücadelede çalışmalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına da yeni bir güncelleme geldi. İşte HES'in yeni özelliği...
Corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına yeni bir özellik eklendi.
Hayat Eve Sığar'a yeni eklenen ihbar özelliği ile sayesinde, koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmeleri uygulama üzerinden şikayet edebiliyoruz.
İhbar bildirimi için uygulamanın anasayfasındaki "İhbarda Bulun" butonuna basmak gerekiyor. İhbar bildirimine işletme adı, açıklama, adres ve fotoğraf ekleyebiliyoruz. "İhbarlarım" sayfasından ihbarınız hakkında işlem yapılıp yapılmadığını da görebiliyorsunuz.
HES KODU ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Peki Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu nasıl alınır? İşte adım adım yapmanız gerekenler…
1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kosu İşlemleri' bölümüne girin.
2- Karşınıza çıkan ekranda 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklayın.
Bu işlemi SMS yolu ile yapmak için izlemeniz gereken adımlar ise şöyle…
HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla TC kimlik numaranızı, TC Kimlik Seri numarasının son 4 hanesini ve Paylaşım süresini gün sayısı olarak yazıp 2023'e SMS atın.