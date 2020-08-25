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Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi! İşte HES'e gelen yeni özellik

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. 11 Mart'ta 'ye sıçrayan koronavirüs ile mücadelede çalışmalar devam ediyor. tarafından hazırlanan () mobil uygulamasına da yeni bir güncelleme geldi. İşte HES'in yeni özelliği...

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Giriş Tarihi: 25.08.2020 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020
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Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi! İşte HES'e gelen yeni özellik

Corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına yeni bir özellik eklendi.

Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi! İşte HES'e gelen yeni özellik

Hayat Eve Sığar'a yeni eklenen ihbar özelliği ile sayesinde, koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmeleri uygulama üzerinden şikayet edebiliyoruz.

Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi! İşte HES'e gelen yeni özellik

İhbar bildirimi için uygulamanın anasayfasındaki "İhbarda Bulun" butonuna basmak gerekiyor. İhbar bildirimine işletme adı, açıklama, adres ve fotoğraf ekleyebiliyoruz. "İhbarlarım" sayfasından ihbarınız hakkında işlem yapılıp yapılmadığını da görebiliyorsunuz.

Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi! İşte HES'e gelen yeni özellik

HES KODU ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Peki Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu nasıl alınır? İşte adım adım yapmanız gerekenler…

Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi! İşte HES'e gelen yeni özellik

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kosu İşlemleri' bölümüne girin.

Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi! İşte HES'e gelen yeni özellik

2- Karşınıza çıkan ekranda 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklayın.

Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi! İşte HES'e gelen yeni özellik

Bu işlemi SMS yolu ile yapmak için izlemeniz gereken adımlar ise şöyle…

Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi! İşte HES'e gelen yeni özellik

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla TC kimlik numaranızı, TC Kimlik Seri numarasının son 4 hanesini ve Paylaşım süresini gün sayısı olarak yazıp 2023'e SMS atın.

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