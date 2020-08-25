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Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

kırsalında, ve polis özel harekat ekipleri ile komanda timlerinin katıldığı operasyonda terör örgütü 'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 25.08.2020 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020
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Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Amanos kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında belirlenen mağara ve sığınaklara operasyon düzenlendi.

Operasyona, jandarma ve polis özel harekat ekipleri ile komanda timleri katıldı.

Ekipler, örgütün kullandığı tespit edilen mağara ve sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.

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