Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Osmaniye kırsalında, jandarma ve polis özel harekat ekipleri ile komanda timlerinin katıldığı operasyonda terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.
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Amanos kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında belirlenen mağara ve sığınaklara operasyon düzenlendi.
Operasyona, jandarma ve polis özel harekat ekipleri ile komanda timleri katıldı.
Ekipler, örgütün kullandığı tespit edilen mağara ve sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.