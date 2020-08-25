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Son dakika: Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi hava harekatıyla vuruldu

dakika haberleri... 'ın kuzeyinde bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.08.2020 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020
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Son dakika: Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi hava harekatıyla vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi

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