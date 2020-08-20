Son dakika: Siirt'te PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika haberine göre Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım sağlayanlara yönelik adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
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Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya yardım sağladıkları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Bu kapsamda harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.