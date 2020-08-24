Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Türkiye, Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınındaki başarılı mücadelesini sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Ağustos'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter adresinden yaptığı açıklama;

Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak.