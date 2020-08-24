CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan yeni skandal! Lise öğrencisini ağırlarken masaya sigara koydu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün bir lise öğrencisini makamında kabul etti. Fakat doktor olan Kaftancıoğlu, 18 yaşının altındaki öğrenciyi ağırlarken masasındaki sigara paketini kaldırmadı.

SİGARA PAKETİ KAREDE!



Sigara kullandığı bilinen CHP'li Canan Kaftancıoğlu, sigara içerken çekilen fotoğrafları veya masasında sigara paketi olan fotoğrafları basında yer alıyor. O fotoğraflara bugün bir yenisi daha eklendi.