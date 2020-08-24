Hayat Eve Sığar uygulamasında yeni özellik! Artık ihbar edilebilecek!

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında vaka yoğunluğunun takip edilmesi amacıyla geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasına yeni bir özellik daha geldi. Salgının başından beri çok fazla kez indirilen Hayat Eve Sığar uygulaması, iOS ve Android kullanıcıları için yayınlanan güncellemeler ile birlikte yeni özellikleri bünyesine katıyor. Bu güncellemelerin son örneği, ihbarda bulun özelliğini uygulamaya getirdi.

İHBARDA BULUN ÖZELLİĞİ İLE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

HES uygulamasındaki yeni ihbarda bulun özelliği ile kurallara uymayanlar gözden kaçamayacak. Hayat Eve Sığar uygulamasına sahip olan kişiler, ihbarda bulun özelliğini kullanarak kurallara uymayanları ihbar edebilecek. Üstelik ihbarlara fotoğraf eklemek de mümkün.

''İhbar edersem adım ve soyadım görünür mü?'' diye düşünebilirsiniz. Fakat bu konuda uygulamanın güzel bir yanı var. Zira, ihbar kayıtlarında kişisel bilgileriniz 3. kişilerle paylaşılmayacak. Yani şikayette bulunduğunuz kişi veya kurum sizin kişisel bilgilerinizi öğrenemeyecek.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASINDAN NASIL İHBARDA BULUNULUR?

Bunun için uygulamanın ana ekranında yer alan ihbarda bulun sekmesini kullanmak yeterli. Burada başlık / işletme adı, açıklama, adres gibi gerekli yerleri doldurarak, ihtiyaç halinde fotoğraf da ekleyerek dikkatsiz davranan, kurallara uymayan kişileri veya kurumlar ihbar edilebilirsiniz.





