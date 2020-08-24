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Mevsimlik işçilerin arasında çalışan 2 YPG'li terörist yakalandı

ekipleri, Menderes ilçesinde mevsimlik işçiler arasında çalıştığı tespit edilen Terör Örgütü mensubu 2 uyruklu şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.08.2020 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020
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Mevsimlik işçilerin arasında çalışan 2 YPG'li terörist yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik önemli bir operasyon yaptı.

Bu kapsamda ekipler, Menderes ilçesinde iki YPG Terör Örgütü mensubunun tarlada mevsimlik işçiler arasında çalıştığını tespit etti. YPG Terör Örgütü mensubu Suriye uyruklu H.A.H. ve M.N.E.H., operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İşçilerin arasına sızan ve gözaltına alınan terör örgütü mensubu zanlıların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi

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