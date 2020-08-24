Son dakika: Öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB eş durumu tayini ne zaman?

Öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başvurusu alınan mazerete bağlı yer değiştirme tercihlerinin sonuçları heyecanla bekleniyor. Kadrolu öğretmenlerin 2020 yaz tatili aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme atama sonuçları için araştırmalar sürüyor. MEB'den yapılan açıklamada, tercih işlemlerinin 24 Ağustos 17.00'ye kadar uzatıldığı bildirilmişti. Peki, öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB eş durumu tayini ne zaman? İşte 2020 özür grubu atama sonuçları ile ilgili detaylı bilgiler...

ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada atama sonuçlarının 24 Ağustos'ta açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak, tercihlerin 24 Ağustos saat 17.00'ye kadar uzatıldığından dolayı sonuçların ne zaman açıklanacağı yeniden gündeme geldi. Tercih süresi uzatımı nedeniyle sonuçların yarın açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.