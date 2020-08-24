Son dakika: Öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB eş durumu tayini ne zaman?
Son dakika haberi... Öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı 2020 Yaz Tatili Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Dönemi tercihlerinin 24 Ağustos saat 17.00'ye kadar uzatılmıştı. Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler atama sonuçlarını bekliyor. Peki, öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB eş durumu tayini ne zaman? İşte cevaplar...
Öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başvurusu alınan mazerete bağlı yer değiştirme tercihlerinin sonuçları heyecanla bekleniyor. Kadrolu öğretmenlerin 2020 yaz tatili aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme atama sonuçları için araştırmalar sürüyor. MEB'den yapılan açıklamada, tercih işlemlerinin 24 Ağustos 17.00'ye kadar uzatıldığı bildirilmişti. Peki, öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB eş durumu tayini ne zaman? İşte 2020 özür grubu atama sonuçları ile ilgili detaylı bilgiler...
ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada atama sonuçlarının 24 Ağustos'ta açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak, tercihlerin 24 Ağustos saat 17.00'ye kadar uzatıldığından dolayı sonuçların ne zaman açıklanacağı yeniden gündeme geldi. Tercih süresi uzatımı nedeniyle sonuçların yarın açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.
MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
a) İller arasında
Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilir. Başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecektir. Ancak, 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenmeyecektir.
b) İl içindeİl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecektir.
Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.
Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
c) Spor liseleri ile güzel sanatlar liseleri öğretmenlerinin tercihleri Spor liselerinin beden eğitimi alan öğretmenleri ile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.
Spor liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli beden eğitimi alan öğretmenleri ile güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.