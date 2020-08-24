Kabine toplantısı ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan ne zaman konuşacak? Gündem korona...
Kabine toplantısı ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün toplanacak. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış ve çeşitli bölgelerimizde yaşanan doğal afetler gündemin ilk sırasında yer alacak. Toplantı sonrasında Başkan Erdoğan'ın konuşma yapması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan ne zaman konuşacak? Gündem korona...
Kabine toplantısı ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan ne zaman konuşacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarına karşı alınacak önlemler ve Giresun'da yaşanan sel olayları gündeme alınacak. Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacağı merak ediliyor. Toplantıdan çıkacak kararlar sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan ne zaman konuşacak? Gündem korona...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni bugün toplayacak. Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Toplantı biter bitmez Başkan Erdoğan açıklama yapacak.
Toplantıda yeniden 1500 sınırına dayanan günlük koronavirüs vakaları değerlendirilecek. Alınabilecek yeni önlemlerin görüşüleceği toplantıda özel okulların belli sınıfları okula getirme talepleri ele alınacak.
DENETİMLERİN SIKILAŞTIRILMASI GÜNDEMDE
Düğün, cenaze ve asker uğurlama gibi toplu etkinliklerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda denetimlerin sıkılaştırılmasına yönelik değerlendirmelerin de toplantıda gündeme geleceği kaydediliyor.
Toplantıda ayrıca Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfi ve yansımaları, Doğu Akdeniz'deki son durum ve Almanya'nın arabuluculuk girişimi, Libya ve Suriye'deki gelişmeler de görüşülecek.
Giresun'da meydana gelen sel felaketi de kabinenin gündeminde olacak. Sel bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ekonomideki son gelişmeleri anlatacak.