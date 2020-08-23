23 Ağustos korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
23 Ağustos Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Türkiye'de salgına karşı tedbirler alınırken, bayramdan sonra günlük vaka sayısında artış görülmüştü. Türkiye'de dün açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 1309 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 257 bin 32, can kaybı 6 bin 102 oldu. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Merak edilen detaylar haberimizde...
Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor. En son verilere göre, son 24 saatte 1309 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 257 bin 32, can kaybı 6 bin 102 oldu. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Merak edilen detaylar haberimizde...
22 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Vaka sayısı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
22 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
En son verilere göre, son 24 saatte 1309 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 257 bin 32, can kaybı 6 bin 102 oldu.
21 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
21 Ağustos Cuma gününün tablosuna göre 22 kişi hayatını kaybederken bin 203 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 255 bin 723'e toplam can kaybı da 6 bin 80'e yükseldi.
20 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan en son verilere göre 92 bin 103 testten 1412'ü pozitif çıktı, 19 hasta da hayatını kaybetti.
19 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilere göre: vaka sayısı bin 303 artarak 253 bin 108'e yükseldi. Son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 6 bin 039 oldu.
18 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilere göre: toplam vaka sayısı ise 251.805'e ulaştığı belirtildi. 20 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 232.913 olarak duyuruldu.
17 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor. Dün akşam Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilere göre: vaka sayısı ise, 74 bin 846 testten 1233'si pozitif çıktı, 22 hasta da hayatını kaybetti.
16 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
16 Ağustos koronavirüs verilerine göre; vaka sayısı ise 249.309'e ulaştığı belirtildi. 19 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 230.969 olarak duyuruldu.
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